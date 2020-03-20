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Операторы по вывозу мусора в Москве усилят контроль за уборкой отходов

Также в городе принимаются меры для дополнительной санобработки мест накопления коммунальных отходов и прилегающей территории

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Власти Москвы дали указание операторам по вывозу мусора усилить контроль за освобождением мусорных контейнеров из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в пятницу сообщил журналистам заммэра столицы Петр Бирюков.

"В связи со вспышкой коронавирусной инфекции значительное число москвичей переведено на удаленную работу из дома. В результате прогнозируемо увеличивается объем выбрасываемого мусора, поэтому операторам дано указание контролировать наполняемость мусорных контейнеров и по необходимости оперативно освобождать контейнеры", - сказал Бирюков.

По его словам, в городе принимаются меры для дополнительной санобработки мест накопления коммунальных отходов и прилегающей территории. Всем сотрудникам, задействованным в вывозе мусора, дано указание неукоснительно соблюдать правила личной гигиены и санитарной дисциплины. Кроме того, организована ежедневная работа по обеззараживающей обработке мусоровозов перед выходом на рейс.

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