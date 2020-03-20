Загрязненный грунт с территории будущей Юго-Восточной хорды в Москве вывезут до конца мая

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Вывоз зараженного грунта с территории около Юго-Восточной хорды (ЮВХ) планируют завершить до конца мая 2020 года. Об этом в пятницу журналистам рассказал генеральный директор ФГУП "Радон" Алексей Лужецкий.

"У нас есть сроки работ, определенные договором, это 90 дней. До конца мая, до середины мая, мы должны закончить", - сказал он. По его словам, специалистами будет подготовлена инфраструктура. "Начнем с того, что ограничиваем саму зону проведения работ, после того, как будет готова инфраструктура, мы приступим к выполнению дезактивации", - пояснил Лужецкий.

Сейчас на объекте устанавливают заборы, привозят необходимую технику и устанавливают санпропускники. "Общий радиационный фон места проведения работ соответствует радиационному фону Москвы. Есть локальные загрязнения, мы для их уборки и заходим на территорию. Только после того, как уберем загрязнения, будет начато строительство", - уточнил Лужецкий.

Он добавил, что ФГУП "Радон" будет предоставлять общественности подробную информацию о происходящих работах. Количество радиоактивных отходов на данной территории минимально - менее 1 куб. м. Остальные загрязненные грунты, по его словам, также будут изъяты с территории.

"Зараженные грунты будут вывозиться на специализированную площадку предприятия (ФГУП "Радон" - прим. ТАСС)", - заключил он.

Юго-Восточная хорда

Власти Москвы в 2018 году приняли решение о строительстве Юго-Восточной хорды - трассы длиной 28 км с мостом через Москву-реку и многоуровневыми развязками. Московский завод полиметаллов, расположенный недалеко от траектории будущей хорды, в 1950-60-е годы складировал на своем заднем дворе радиоактивные отходы, позднее эта загрязненная территория была возвращена городу.

Собянин ранее сообщил, что выявленные в ходе дополнительных исследований незначительные следы загрязнения на склоне Москвы-реки, за территорией завода полиметаллов, по мнению специалистов, не препятствуют стройке. Однако в период строительства будет осуществляться постоянный радиационный мониторинг. По словам мэра, даже если будут обнаружены следы радиации, загрязненные грунты вывезут из Москвы и поместят в специальные хранилища. Собянин отметил, что в результате этой работы будет решены две задачи: специалисты построят хорду, радикально улучшив транспортную ситуацию, и ликвидируют радиоактивные отходы.

Юго-Восточная хорда протянется от шоссе Энтузиастов до 35-го км МКАД, новая трасса пройдет по 10 районам Москвы.