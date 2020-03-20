Количество пассажиров московского метро уменьшилось втрое с 2 по 19 марта

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Количество пассажиров в московском метрополитене уменьшилось в три раза в период с 2 по 19 марта, также за это время на четверть сократилось количество поездок на наземном общественном транспорте, уменьшилось количество автомобилей на дороге и число ДТП. Об этом сообщатся в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Как изменился пассажиропоток 2-19 марта <...> Главная цифра - поездок в метро и на МЦК стало на 30% меньше, а поездок у студентов и школьников стало меньше на 60%. В метро стало на треть свободнее. Поездки на "наземке" сократились тоже сильно - на 24%. В электричках - не так, но все равно - минус 10%", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что такси и каршерингом в Москве стали пользоваться на 10-15% реже. Эта тенденция замечена как при передвижении на такси и в каршеринге по городу, так и в аэропорты, крупные офисные кластеры на улицах Тимура Фрунзе и Вавилова и в Москва-Сити. При этом в сообщении отмечается, что увеличилось количество поездок на данном виде транспорта в торговые центры. Кроме того, такси стали чаще использовать как курьерские службы.

"Личных машин тоже стало меньше, пока лишь на 5% или 172 тыс., при этом утренний пик разгрузился больше, чем вечерний, и машин из Московской области стало приезжать больше. Еще одна хорошая тенденция - на 9% снизилось количество ДТП на дорогах <...> Впервые мы радуемся, что пассажиров стало меньше, и надеемся, что этот тренд продолжится. Ведь мы не уменьшаем количество подвижного состава, чтобы у вас было еще больше свободного пространства", - заключили в департаменте.