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Распространение коронавируса нового типа

Большинство из 33 новых пациентов с коронавирусом в Москве прибыли из стран Европы

В столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что установлены все констатировавшие с заболевшими

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Большинство пациентов в Москве, у которых был выявлен коронавирус за последние сутки, прилетели из стран Европы. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве подтверждены 33 новых случая коронавируса. Большинство заболевших прилетели из европейских стран", - сказали в штабе.

Там добавили, что установлены все констатировавшие с ними, в том числе другие пассажиры рейсов. Семь из них направили в стационары Москвы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 253 случая заражения, всего в Москве - 131. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

 

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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