Бирюков заверил, что качество услуг в Москве не пострадает от работы на "удаленке"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Сотрудников предприятий и организаций Комплекса городского хозяйства Москвы частично перевели на удаленный режим работы в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Такая мера не скажет на качестве предоставляемых услуг населению, заверили в пресс-службе ведомства.

"В соответствии с указанием мэра Москвы принято решение организовать удаленную работу части управленческого и вспомогательного персонала предприятий и организаций Комплекса городского хозяйства", - приводятся в сообщении пресс-службы Комплекса городского хозяйства слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

По его словам, все сотрудники, непосредственно задействованные в обеспечении жизнедеятельности города, остаются на своих местах.

"Мы приняли решение отправить работать из дома сотрудников, которые могут выполнять свои должностные обязанности удаленно, без ущерба качеству работы. Но в Комплексе есть подразделения, специалисты, которых обязаны круглосуточно быть на посту, например, диспетчерские, аварийные и дежурные службы. Все они продолжают работать в прежнем режиме, качество предоставляемых гражданам услуг остается на самом высоком уровне", - сказал Бирюков.

Он сообщил, что предприятия комплекса прекратили личный прием граждан из-за коронавируса.

"Закрыты центры приема граждан в ряде наших организаций и предприятий, но все вопросы и сообщения можно направлять по электронной почте - контакты указаны на сайтах, они будут оперативно обработаны. Также заявки круглосуточно принимаются Единой диспетчерской службой", - подчеркнул заместитель мэра Москвы.

Кроме того, временно приостановлены плановые обходы, например, проверки "Мосгаза" и Мосжилинспекции, выезды сотрудников осуществляются только по заявкам граждан.