Некрасовская линия московского метро закрылась на три дня для подключения нового участка

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Некрасовская линия московского метро закрылась до 24 марта для подключения нового участка. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в управлении столичной подземки.

"С 21:00 20 марта до 05:30 24 марта движение поездов по Некрасовской линии приостановлено в связи с подключением шести новых станций к действующей инфраструктуре",- сказал собеседник агентства. Для пассажиров закрыты все действующие станции: "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". За это время специалисты интегрируют и подключат необходимые коммуникации, обеспечивающие запуск нового участка.

Ранее сообщалось, что второй участок линии протянется на 11,7 км от станции "Косино" до станции "Авиамоторная", где также будет временно связан с участком Большой кольцевой линии "Авиамоторная" - "Лефортово". На нем расположено пять станций: "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская", "Нижегородская" и "Авиамоторная".

В пресс-службе пояснили, что на время закрытия линии для пассажиров пустят бесплатный автобусный маршрут "КМ" от станции "Некрасовка" до станции "Выхино". Помогать пассажирам сориентироваться помогут инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров. При этом на период закрытия линии на востоке и юго-востоке города ограничат движение по ряду улиц, обеспечивая приоритетный проезд общественному транспорту.

В пресс-службе метро добавили, что открытие второй очереди Некрасовской линии поможет ощутимо разгрузить юго-восточный участок Таганско-Краснопресненской линии. В начале января 2020 года уже состоялся технический пуск второго участка Некрасовской линии, а запуск по нему пассажирского движения планируется в конце марта.