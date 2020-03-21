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Небольшой снег и гололедица ожидаются в Московском регионе в субботу

В Московской области температура будет колебаться от минус 2 до 3 градусов тепла

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Переменная облачность, местами небольшой снег и гололедица ожидаются в Москве и Подмосковье 21 марта, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице от нуля до 2 градусов тепла, ночью температура опустится до минус 7 градусов.

В Подмосковье температура будет колебаться от минус 2 до 3 градусов тепла, ночью по области возможны заморозки до минус 10 градусов.

Северный и северо-восточный ветер не превысит 12 м/с.

Атмосферное давление в регионе составит 751 мм ртутного столба.

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Россия
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