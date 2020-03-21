Названы самые необычные вещи, забытые на МЦД

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Банный веник и 3 кг сушеной воблы стали самыми необычными забытыми вещами на Московских центральных диаметрах (МЦД), всего с момента их запуска пассажиры оставили на станциях и поездах более 330 вещей. Об этом сообщается в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в субботу.

"Ежедневно на станциях и в поездах МЦД находят бесхозные вещи и предметы. Всего с момента запуска МЦД пассажирами было забыто более 330 вещей. Чаще всего оставляют сумки и пакеты. Из необычных предметов - банный веник, букет тюльпанов и 3 кг сушеной воблы", - говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендуют обращаться в полицию или к сотруднику станции при обнаружении забытых вещей. Они примут необходимые меры безопасности и вызовут на место специалистов.

В некоторых случаях владельцев утерянных вещей удается установить сразу. Так, пропавший на МЦД-2 "Курско-Рижский" рюкзак вместе с ноутбуком и документами удалось вернуть владельцу спустя час после инцидента. Пассажир заметил пропажу на станции "Дмитровская" второго диаметра и обратился за помощью к сотрудникам МЦД, дежурившим на станции. Дежурные совместно с сотрудниками транспортной безопасности нашли рюкзак и вернули его владельцу.

"По вопросу розыска забытых вещей необходимо обращаться в дежурную часть транспортной полиции с информацией о дате, времени поездки, направлении, номере поезда и вагона по телефонам: 8 (499) 264-68-34, 8 (499) 269-71-56", - поясняется в материале.