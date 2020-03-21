Пять новых маршрутов подготовили на портале "Узнай Москву" ко Дню поэзии

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Жители и гости Москвы смогут побывать на пяти новых маршрутах, подготовленных порталом "Узнай Москву" ко Дню поэзии, и пройти тематические квесты, сообщается на сайте мэра столицы.

"Портал "Узнай Москву" подготовил пять маршрутов и квесты по столице ко Всемирному дню поэзии, который отмечают 21 марта. Среди поэтических самым популярным у пользователей портала "Узнай Москву" стал маршрут "Москва Марины Цветаевой". На сайте он набрал уже 11,48 тыс. просмотров. Реальная прогулка займет примерно 3,5 часа", - говорится в сообщении.

Всего во время экскурсии желающие смогут увидеть 14 мест, среди которых издательство символистов "Мусагет", Зоологический музей и усадьба Куманиных на Большой Ордынке, где состоялась единственная встреча Цветаевой и Анны Ахматовой.

Вторым по популярности у жителей и гостей столицы стал маршрут "Московские места Михаила Лермонтова". Третье место по популярности занимает маршрут "Памятные места Владимира Маяковского", который начинается у дома в Маяковском переулке. Затем участники прогулки побывают у Петровского пассажа, о котором Маяковский писал в своем стихотворении "Стабилизация быта", и у Романовки, где поэт прочитал свои первые стихи. Закончится двухчасовая прогулка протяженностью 10 км возле памятника поэту на Триумфальной площади.

"Я к вам пишу - чего же боле?"- Пушкинская Москва" - этот маршрут занял четвертое место и был создан по мотивам романа "Евгений Онегин". Замыкает пятерку лидеров маршрут "Человек рождается жить, а не готовиться к жизни", посвященный поэту, прозаику и переводчику, лауреату Нобелевской премии по литературе Борису Пастернаку", - отмечается в сообщении.

Кроме того, посетители портала "Узнай Москву" смогут пройти квесты, посвященные поэтам. Самый популярный из них - "Кто ты для Высоцкого? Владимир Высоцкий - жизнь и творчество". Квест расскажет о том, какой напиток предпочитал поэт, где учился и какую роль сыграл в спектакле "Вишневый сад". Следующие две игры - "Есенин-квест" и "Есенин квест - ощущенья детских лет" можно пройти на площадках Московского государственного музея Сергея Есенина. Их участникам нужно будет ответить на 10 вопросов, связанных с определенным этапом жизни и творчества поэта.

О портале

"Узнай Москву" - совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Интерактивный гид по достопримечательностям столицы содержит описания 1,9 тыс. зданий и сооружений, 636 памятников, 325 музеев, 195 территорий, сведения о 207 исторических личностях и 105 тематических прогулочных маршрутах.

Пользователям также доступно одноименное приложение для смартфонов "Узнай Москву". На карте сервиса представлены объекты, которые находятся поблизости от местонахождения человека. В режиме дополненной реальности пользователи теперь могут посмотреть информацию об интересующих их достопримечательностях.