"Мосгаз" перешел на специальный режим работы из-за коронавируса

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Специалисты АО "Мосгаз" перешли на особый режим работы из-за ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

"В связи с осложнением эпидемиологической обстановки и указом мэра Москвы о режиме повышенной готовности АО "Мосгаз" переходит на специальный режим работы. Бригады управления аварийно-восстановительных работ обеспечены всеми необходимыми медицинскими изделиями, чтобы свести к минимуму риск заражения", - говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор "Мосгаза" Гасан Гасангаджиев, чьи слова приводятся в сообщении, подготовлен комплекс мер для обеспечения надежного и безопасного газоснабжения москвичей и предприятий столицы в сложившихся условиях. Число выезжающих по заявкам сотрудников максимально сократили, у всех есть медицинские маски, перчатки и дезинфекторы. В офисах компании постоянно проводят уборку и обеззараживают воздух.

При появлении запаха газа в помещении или на улице, а также возникновении аварийной ситуации на газовом оборудовании или газопроводах необходимо незамедлительно сообщить об этом в аварийную диспетчерскую АО "Мосгаз" по телефонам "104" или "112". Диспетчер примет аварийную заявку и расскажет о том, что нужно сделать абоненту до прибытия аварийной бригады, поясняется в сообщении компании.

Техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования временно приостановлено, также временно приостановлены работы по замене систем газоснабжения в многоквартирных домах в рамках реализации программы Фондом капитального ремонта, говорится в сообщении.

Кроме того, на особый режим работы переходит и служба сервиса компании: заявки от москвичей будут разделяться на экстренные и плановые. Экстренные заявки будут отрабатывать оперативно, а плановые возобновят после прекращения режима повышенной готовности.