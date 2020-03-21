Все московские поликлиники перешли на новый формат работы

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Столичные поликлиники за неделю полностью поменяли формат работы из-за коронавируса. Об этом сообщила журналистам в субботу вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

"За эту неделю мы полностью перестроили всю работу наших поликлиник. Там, где в зданиях был второй вход - он сейчас работает только на прием больных с ОРВИ. Во всех зданиях поликлиник на входе обязательно выдают маски, а также человек проходит термометрию", - сказала Ракова.

Она добавила, что также усилена работа надомных служб.

"Уже всех на этой неделе мы предупреждаем, что, если у человека симптомы ОРВИ, то нужно вызвать врача на дом, а не приходить в поликлинику", - сказала Ракова.

Установка контактов пациентов с коронавирусом

По словам Раковой, специальные следователи работают с пациентами с коронавирусом в Москве, чтобы установить все их контакты за последние две недели.

"После того, как пациент поступает в больницу и все необходимые медицинские процедуры с ним завершаются, к работе с ним приступают опытные следователи. Они помогают больному восстановить всю цепочку его контактов за две недели - куда ходил, с кем общался, посещал ли торговые центры или спортивные организации, были ли у него деловые контакты", - сказала Ракова.

Далее формируется анкета, которая поступает в столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу с ситуацией по коронавирусу, специалисты связываются с каждым человеком из списка. Предупреждаются также работодатели, которые должны установить все контакты заболевшего и провести необходимую дезинфекцию помещений.

Стационары перепрофилируют

Два стационара дополнительно перепрофилировали в Москве для работы с пациентами с коронавирусом, еще несколько скоро будут готовы.