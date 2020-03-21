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Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Все московские поликлиники перешли на новый формат работы

В столице также усилили работу надомных служб

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Столичные поликлиники за неделю полностью поменяли формат работы из-за коронавируса. Об этом сообщила журналистам в субботу вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

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"За эту неделю мы полностью перестроили всю работу наших поликлиник. Там, где в зданиях был второй вход - он сейчас работает только на прием больных с ОРВИ. Во всех зданиях поликлиник на входе обязательно выдают маски, а также человек проходит термометрию", - сказала Ракова.

Она добавила, что также усилена работа надомных служб.

"Уже всех на этой неделе мы предупреждаем, что, если у человека симптомы ОРВИ, то нужно вызвать врача на дом, а не приходить в поликлинику", - сказала Ракова.

Установка контактов пациентов с коронавирусом

По словам Раковой, специальные следователи работают с пациентами с коронавирусом в Москве, чтобы установить все их контакты за последние две недели. 

"После того, как пациент поступает в больницу и все необходимые медицинские процедуры с ним завершаются, к работе с ним приступают опытные следователи. Они помогают больному восстановить всю цепочку его контактов за две недели - куда ходил, с кем общался, посещал ли торговые центры или спортивные организации, были ли у него деловые контакты", - сказала Ракова.

Далее формируется анкета, которая поступает в столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу с ситуацией по коронавирусу, специалисты связываются с каждым человеком из списка. Предупреждаются также работодатели, которые должны установить все контакты заболевшего и провести необходимую дезинфекцию помещений.

Стационары перепрофилируют

Два стационара дополнительно перепрофилировали в Москве для работы с пациентами с коронавирусом, еще несколько скоро будут готовы.

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"Несмотря на то, что все наши стационары, в том числе больница в Коммунарке, полностью справляются с потоком пациентов, мы начинаем заранее разворачивать дополнительные мощности, чтобы перестроить работу персонала и провести дополнительное обучение по работе с новой инфекцией. Уже запущены два дополнительных стационара - это НИИ имени Склифосовского и Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн. На следующей неделе будут готовы принять больных с коронавирусом еще несколько стационаров", - сказала Ракова.

Она отметила, что не каждое помещение можно использовать для лечения таких больных. Проводится большая работа по их адаптации - каждую койку обеспечат оборудованием для подачи кислорода в случае необходимости. Более того, должны быть обеспечены санитарные шлюзы, которые позволяют отделит "грязную" и "чистую" зоны. На сегодняшний день в Москве около 10 корпусов различных больниц находятся в стадии доработки. В будущем при необходимости они будут готовы принять пациентов с коронавирусом.

Сейчас в Москве большинство пациентов с подозрением на коронавирус принимает крупнейший медицинский центр в России - больница в Коммунарке. Также проводится большая работа по привлечению кадров - это волонтеры-медики, ординаторы и другой медперсонал. Они проходят дополнительное обучение по работе с новой инфекцией.

"Мы понимаем, что врачи сейчас находятся в напряженном режиме работы, и поддерживаем их. Как я уже говорила, медработники получат дополнительную денежную надбавку за работу по борьбе с коронавирусом", - добавила вице-мэр.

В новость внесены изменения (12:19 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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