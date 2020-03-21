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Некрасовская линия метро Москвы заработает в полном объеме с 27 марта

Линия закрылась для пассажиров до 05:30 24 марта

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Некрасовская линия Московского метрополитена почти готова, ее планируют запустить в полном объеме после подключения второго участка 27 марта, сообщил в субботу журналистам заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Некрасовская линия закрыта для пассажиров с 21:00 20 марта до 05:30 24 марта в связи с подключением шести новых станций к действующей инфраструктуре. На первом участке расположены действующие станции "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино".

"27 марта планируем пустить Некрасовскую линию метро. Она практически готова, находиться на финальной стадии к пуску с пассажирами", - сказал Бочкарев.

Он отметил, что закрытие Некрасовской линии - необходимая мера, чтобы вводимый участок интегрировать по системам управления с действующим участком этой линии. "Постараемся работу закончить раньше, чтобы в начале недели первый участок мог нормально работать", - добавил Бочкарев.

Второй участок линии протянется на 11,7 км от станции "Косино" до станции "Авиамоторная", где также будет временно связан с участком Большой кольцевой линии "Авиамоторная" - "Лефортово". На нем расположено пять станций: "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская", "Нижегородская" и "Авиамоторная". На время закрытия линии для пассажиров пустят бесплатный автобусный маршрут "КМ" от станции "Некрасовка" до станции "Выхино". Помогать пассажирам сориентироваться помогут инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров.

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