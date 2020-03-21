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Распространение коронавируса нового типа

В московской подземке начали дезинфицировать тоннели

Для обработки и обеззараживания используется антимикробное и противовирусное средство "Трилокс"

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Сотрудники Московского метрополитена начали дезинфицировать тоннели с помощью специальных машин. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного метро.

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"В целях усиления мер борьбы с вирусами Московский метрополитен приступил к промывке тоннелей дезинфицирующим средством с помощью специальных машин. Теперь в метро проводится тотальная дезинфекция инфраструктуры: пассажирские зоны, административные помещения и тоннели", - говорится в сообщении.

Всего в метро девять машин, которые помогают с дезинфекцией тоннелей. Ранее их использовали для промывки обычной водой. Техника курсирует по линиям метро по ночам, так как для качественного обеззараживания необходимо двигаться по тоннелю со скоростью не более 5 км/ч. В зависимости от особенностей линий, за ночь машины успевают обработать инфраструктуру в тоннелях на 22-36 км пути.

"Для промывки и дезинфекции тоннелей Мосметро используется раствор средства под названием "Трилокс" с широким спектром антимикробного и противовирусного действия. Средство предназначено также для использования в лечебно-профилактических организациях для обеззараживания, в том числе, хирургических и стоматологических инструментов. Дезинфицирующий раствор эффективно справляется с бактериями и вирусами. Средство рекомендовано Роспотребнадзором для использования", - уточняется в материале.

5 марта в Москве перевели в режим повышенной готовности поликлиники, больницы, комплекс жилищно-коммунального хозяйства, транспортный комплекс и другие службы города. Тем, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией, необходимо по прибытии находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врачей на дом. С 16 марта в Москве введено свободное посещение школ и детских садов. Кроме того, до 10 апреля запрещено проведение массовых мероприятий.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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