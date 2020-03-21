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75-летие Победы

Памятник Жукову увезли с Манежной площади для реставрации ко Дню Победы

Перед Историческим музеем скульптура находилась с 8 мая 1995 года

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Памятник маршалу Георгию Жукову и копию скульптуры демонтировали и увезли с Манежной площади в Москве.

В департаменте культурного наследия города сообщали ТАСС, что памятник вернут на место после реставрации, приуроченной к 75-й годовщине Победы. Изначально планировалось на время работ заменить скульптурную композицию копией, но в связи с тем, что стилобатная часть монумента также требует проведения работ, от этой идеи решили отказаться. Конная статуя монумента демонтирована и будет отправлена в реставрационную мастерскую.

Памятник советскому полководцу Георгию Жукову установили в Москве 8 мая 1995 года на Манежной площади перед Историческим музеем. Он выполнен скульптором Вячеславом Клыковым совместно с архитектором Юрием Григорьевым в духе соцреализма.

Жуков родился в 1896 году в деревне Стрелковка Малоярославецкого уезда Калужской области. В августе 1915 года его призвали в 5-й кавалерийский полк 189-го запасного пехотного батальона Русской императорской армии, расквартированный в Калуге. Спустя год после обучения на унтер-офицера Жукоыв откомандировали на Юго-Западный фронт Первой мировой войны. В Красной Армии - с августа 1918 года.

Звание маршала Советского Союза Жукову присвоили в начале 1943 года. После смерти Иосифа Сталина военачальник стал первым замминистра обороны СССР, в 1955-1957 годах был министром обороны СССР.

Теги
РоссияЖуков, Георгий Константинович75-летие Победы
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