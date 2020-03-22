В Москве на следующей неделе вновь прогнозируют аномально теплую погоду

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Климатическая норма вновь будет превышена в Москве во второй половине предстоящей недели - аномалии будут достигать 6 градусов. К пятнице дневная температура возрастет до плюс 16 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В понедельник температура будет даже чуть-чуть ниже нормы на 1 градус примерно, во вторник - около нормы. Начиная со среды, температура опять выше нормы: сначала на 2 градуса, потом и больше", - сказал он.

По словам Вильфанда, к четвергу температурные аномалии дорастут до 4 градусов. "И так - до конца недели. Примерно на 4-6 градусов выше нормы будет температура. Возвращаемся в теплую, по отношению к климату, погоду", - отметил метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в понедельник днем в Москве ожидается 1-3 градуса тепла, во вторник - 4-6 градусов выше ноля, в среду - 4-9 градусов тепла, в четверг - 9-14 со знаком плюс, в пятницу - 11-16 градусов тепла.