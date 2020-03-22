Функция AR в приложении "Узнай Москву" откроет пользователям историю Останкинской башни

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Пользователи приложения "Узнай Москву" с помощью новой функции цифрового зрения смогут узнать, как выглядела Останкинская башня пять, десять и 20 лет назад, а также изучить 3D-модель башни. Об этом сообщается в воскресенье на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Пользователи мобильного приложения "Узнай Москву" теперь смогут изучать некоторые периоды истории столичных зданий и сооружений с помощью дополненной реальности. Это стало возможным благодаря технологии цифрового зрения. Первым объектом, который можно изучить, стала Останкинская башня - самое высокое свободно стоящее сооружение в Европе. Ее высота составляет 540 м", - говорится в публикации.

Чтобы воспользоваться новой технологией в приложении, необходимо находиться около Останкинской телебашни, зайти в раздел "Дома", выбрать объект и перейти в режим дополненной реальности, нажав на значок AR в верхней части экрана. После этого нужно навести камеру смартфона на Останкинскую телебашню так, чтобы весь объект поместился в границы экрана.

"Дополненная реальность открывает перед жителями новые возможности для изучения города и его архитектуры. Теперь в приложении "Узнай Москву" можно увидеть, какой была Останкинская башня пять, десять или 20 лет назад, изучить ее 3D-модель и посмотреть видео о ней. Если эта функция понравится пользователям, мы добавим ее и к другим знаковым объектам в приложении", - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводятся в публикации.

Кроме того, технология цифрового зрения позволяет увидеть фрагменты фестиваля "Круг света", состоявшегося в 2014 году. Именно после него было принято решение постоянно по вечерам включать подсветку башни. Также в приложении отображены такие события, как забеги по лестницам на высоту 337 м и международный фестиваль прыжков с парашютом Moscow Base Open Air 2004 года. Также нажав на точку около олимпийского мишки, можно узнать, сколько телевизионных передатчиков добавили на башню для трансляции соревнований Олимпиады-80.

"Познакомиться с историей Останкинской башни и узнать о связанных с ней событиях не выходя из дома также можно на странице спецпроекта портала "Узнай Москву", - заключается на сайте мэра и правительства Москвы.