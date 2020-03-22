Временно закрытые станции Некрасовской линии метро откроются раньше срока

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Четыре временно закрытые станции Некрасовской линии метро Москвы возобновят работу на день раньше запланировано срока. Пассажиры смогут воспользоваться станциями с 23 марта. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Четыре станции Некрасовской линии откроются для пассажиров на один день раньше запланированного срока - в понедельник, 23 марта. "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино" возобновят свою работу и встретят пассажиров уже в 5:30 утра", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, закрытие Некрасовской линии было необходимо для подключения новых станций метро к действующей инфраструктуре. Отмечается, что в дни закрытия станций на них проводилась генеральная уборка и дезинфекция.

"В период приостановки движения на Некрасовской линии специалистами были осуществлены интеграция и подключение всех инженерных коммуникаций, обеспечивающих запуск нового участка в ближайшее время. По данным строителей, он состоится уже в ближайшую пятницу, 27 марта", - добавили в департаменте.

Второй участок линии протянется на 11,7 км от станции "Косино" до станции "Авиамоторная", где также будет временно связан с участком Большой кольцевой линии "Авиамоторная" - "Лефортово". На нем расположено пять станций: "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская", "Нижегородская" и "Авиамоторная".