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Распространение коронавируса нового типа

В Москве изменился порядок заезда бригад скорой помощи в медучреждения

Для больных с коронавирусом и пациентов с другими заболеваниями предусмотрены разные заезды. Это нужно, чтобы разграничить потоки пациентов

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Порядок заезда бригад медицинской скорой помощи в столичные медучреждения временно изменили в Москве в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. Предусмотрены разные заезды для инфекционных больных и пациентов с другими заболеваниями. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента здравоохранения столицы в воскресенье.

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Ранее в Telegram-канале Life shot появилась информация о том, что охранник не пустил в больницу скорую с пациентом после инсульта в столичном районе Щукино из-за новой инструкции по заезду на территорию медучреждения.

"Для защиты здоровья москвичей и профилактики распространения коронавируса в столичных медучреждениях был временно изменен порядок заезда бригад скорой помощи, а именно: предусмотрены разные заезды для инфекционных больных и больных с другими заболеваниями. Это сделано для разграничения потоков пациентов", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве также добавили, что в период изоляции родственники и друзья посещать пациента не могут, но по-прежнему разрешено передавать продукты и вещи.

"Это касается всех круглосуточных стационаров, и взрослых, и детских", - подчеркнули в департаменте.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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