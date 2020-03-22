Повышенное атмосферное давление ожидает Москву в течение рабочей недели

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Повышенное атмосферное давление прогнозируется в столице на протяжении всей рабочей недели в связи с прохождением антициклона, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Нормой атмосферного давления для столицы является 748 мм рт. ст.

"Будет очень высокое атмосферное давление в рабочие дни недели. Оно будет превосходить норму на 15 мм ртутного столба примерно", - сообщил он.

По словам Вильфанда, это связано с прохождением антициклона. Погода в связи с этим ожидается ясная и без осадков. "Мечтатели смогут сочинять стихи, любуясь на звездное небо, а любители солнечных ванн - загорать", - отметил метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в понедельник и вторник днем в Москве прогнозируется 764 мм рт. ст, в среду - 765 мм рт. ст, в четверг - 764 мм рт. ст, в пятницу - 763 мм рт. ст.