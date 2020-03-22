Суды Москвы начали тестирование систем распознавания речи и лиц

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Московские суды начали тестирование системы распознавания речи и лиц. Об этом в интервью "Российской газете" рассказала председатель Мосгорсуда Ольга Егорова.

"Мы сейчас уже тестируем систему распознавания речи. В перспективе хотим использовать систему биометрических данных, чтобы, например, данные о личности установить по отпечаткам пальцев. В планах у нас строительство зданий еще 10 судов, которые оснастим по последнему слову техники", - сказала Егорова.

Она добавила, что в Тверском и Мещанском судах уже работает система распознавания лиц. "Когда в прошлом году суды слушали дела по митингам, в зданиях судов были задержаны шесть человек, которые в розыске находились. Они пришли просто послушать, так сказать, поддержать подсудимых, а их полиция задержала", - пояснила она.

В интервью Егорова также рассказала, что судьям сейчас чаще стали угрожать, например, в течение 2017-2018 годов приняли шесть мер государственной защиты, а в течение 2019 года уже 16 судей находились под государственной защитой.