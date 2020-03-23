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Ресин: ситуация с коронавирусом не замедлила строительство храмов в Москве

Депутат Госдумы, куратор программы по строительству православных храмов в Москве Владимир Ресин отметил, что в 2020 году будет сдан сотый храм из 200

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом не замедлила темпы строительства храмов в Москве. Об этом ТАСС в понедельник сообщил депутат Госдумы, куратор программы по строительству православных храмов в Москве Владимир Ресин.

"Что касается вопросов текущей новостной повестки дня в части увязки храмостроения с проблемами коронавируса, то отмечу, что работы на всех объектах продолжаются в обычном темпе, как, впрочем, и строительство объектов в городе Москве. Пока никаких приостановок нет, а дальнейшая ситуация с распространением заболевания подскажет нам, как вести себя. При этом мы выполняем все предписания мэрии Москвы, правительства России и всех контролирующих нашу работу медицинских и санитарно-эпидемиологических органов", - сказал Ресин.

Он уточнил, что в 2020 году программе строительства православных храмов в Москве (так называемой Программе 200 храмов) исполняется 10 лет. Строительство ведется согласно формуле: ежегодно сдаются в эксплуатацию 10 храмов, на 10 площадках начинается новое строительство. "В этом же году мы достигаем экватора, сдаем сотый храм, в числе ста - главный храм Росгвардии (храм в честь Святого равноапостольного князя Владимира - ТАСС). Остальные сто - все в работе в разной степени и на разных этапах организационно-строительного цикла: везде отведена земля, где-то идет подготовка к проектированию, больше 40 храмов в проектировании, где-то закладываются фундаменты, возводятся стены и купола", - пояснил Ресин.

В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за последние сутки количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 438.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов.

О программе

Программа строительства православных храмов в Москве развернута во всех административных округах, кроме центрального. Ее цель - обеспечить густонаселенные районы столицы храмами в шаговой доступности. Правительство Москвы оказало поддержку программе и в начале 2011 года способствовало выделению участков, получению согласований, а также дало поручение проектным организациям разработать подходящие для города проекты храмов, возведение которых возможно в кратчайшие сроки. Программа реализуется полностью на благотворительные пожертвования.

Для аккумулирования поступающих средств создан благотворительный фонд "Поддержки строительства храмов города Москвы", сопредседателями которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. По поручению мэра Москвы программу курирует советник мэра, советник по строительству Патриарха Московского и всея Руси депутат Госдумы ФС РФ Владимир Ресин - он является председателем рабочей группы фонда.

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