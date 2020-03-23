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Столичная библиотека им. Гайдара запустила онлайн-проект "Телевизор" с 23 марта

Зрители смогут увидеть домашние библиотеки современных российских писателей, посмотреть мастер-классы и послушать музыкальные концерты

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Библиотека им. А. П. Гайдара с 23 марта запустила онлайн-проект "Телевизор", где будут ежедневно проходить трансляции. Пользователи увидят домашние библиотеки современных российских писателей, послушают музыкальные концерты и отрывки из лучших детских произведений, сообщается в понедельник на портале мэрии.

"Послушать музыку, задать вопрос писателю или издателю и посмотреть занимательные мастер-классы, не выходя из дома, предлагает библиотека имени А. П. Гайдара. Сейчас, когда многие родители, бабушки и дедушки, а также дети и подростки вынуждены находиться долгое время дома, мы запускаем онлайн-проект для всей семьи "Телевизор". В его программе - четыре рубрики, они будут начинаться в 11:00, 14:30, 17:00 и 19:00 мск, продолжительность каждой - около часа", - говорится в сообщении.

Ежедневно в 11:00 зрителей будет ждать рубрика "Завтрак с писателем/издателем/художником-иллюстратором". Съемки пройдут в прямом эфире дома у героя, герои расскажут, что обычно едят на завтрак, поделятся рецептами или приготовят несложное блюдо. В 14:30 будет выходить рубрика с мастер-классами "Что делать дома, пока все дома". Здесь сотрудники библиотеки и приглашенные специалисты расскажут и покажут, чем можно заняться, когда вся семья в сборе. В 17:00 зрителей ждет "Музчас". В день запуска проекта пользователи увидят выступление ансамбля Moms and the City.

Последняя рубрика, "100 лучших", начнется в 19:00. Здесь покажут вечерние прочтения отрывков произведений из 13-го каталога "100 лучших новых книг для детей и подростков". Туда входят издания, выпущенные в России с марта 2018 по март 2019 года, а также несколько отечественных и зарубежных книг, написанных несколько десятилетий назад, но переизданных в 2018-2019 годах, уточняется на портале.

Культурная жизнь онлайн

Несмотря на то, что многие учреждения закрыты для посетителей в связи с распространением коронавируса, культурная жизнь Москвы продолжается в режиме онлайн. Две столичные читальни приглашают познакомиться с их культурными программами в сети. Библиотека имени А. Н. Некрасова предлагает послушать лекции и полистать редкие оцифрованные издания в электронной библиотеке. Пользователи могут узнать о театральной жизни Москвы, популярной музыке 1920-х, истории школы Баухаус и о многом другом, сообщается на портале мэра Москвы.

Кроме того, в разделе "Лекторий" собраны записи лекций на самые разные темы - от москвоведения ("Чувство города") и классической и современной музыки ("Настоящая музыка") до психотерапии и истории видеоигр. А на сайте Дома А. Ф. Лосева регулярно проходят трансляции мероприятий, посвященных русской философии и литературе. Программа передач онлайн-проекта "Телевизор" на первый день его работы опубликована на сайте библиотеки, программа на ближайшие дни появится ближе к вечеру 23 марта.

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