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В московском транспорте начали отключать кнопки открытия дверей

Их уже отключили в подвижном составе "Мосгортранса", поездах "Аэроэкспресса" и Московских центральных диаметрах

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Функцию открытия дверей с помощью кнопок начали деактивировать во всем московском транспорте на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в понедельник на пресс-конференции в ТАСС руководители транспортных предприятий.

Данная мера уже реализована в подвижном составе ГУП "Мосгортранс", поездах "Аэроэкспресса" и Московских центральных диаметров.

"Дело в том, что у нас же есть несколько типов подвижного состава, в том числе и поезд "Москва", где происходит кнопочное открытие. Но технология отключения этой кнопки достаточно сложная, потому что поезд "Москва" является поездом нового поколения, это умный поезд и требует определенной доработки программного обеспечения. Сейчас мы этим вопросом занимаемся", - сказала замначальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

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