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Распространение коронавируса нового типа

Пассажиропоток в столичном метро снизился на 40% из-за ситуации с коронавирусом

В "Мосгортрансе" отметили снижение пассажиропотока на 24% в автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Пассажиропоток в Московском метрополитене на фоне распространения новой коронавирусной инфекции и перехода граждан на удаленную работу снизился на 40%, в подвижном составе ГУП "Мосгортранс" стало свободнее почти на четверть. Об этом сообщили в понедельник на пресс-конференции в ТАСС руководители транспортных предприятий.

"Снижение количества пассажиров - это выход из сложившейся ситуации, мы видим сейчас осознанное поведение наших граждан, люди остаются дома, соблюдая правила самоизоляции. Мы видим достаточно высокое снижение пассажиропотока - на 40%", - сказала замначальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

По ее словам, при выявлении пассажира с температурой ему предлагается воспользоваться услугами медиков и не рекомендуется спускаться на станцию. "Благо пассажиры все понимают, поэтому не спускаются, следуют нашим рекомендациям и не отказываются от медицинской помощи", - подчеркнула замглавы метро.

Как отметил замгенерального директора ГУП "Мосгортранс" Максим Коновалов, в автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах наблюдается снижение пассажиропотока на 24%. "Это минус 1,4 млн пассажиров в день. Мы этому рады, граждане проявляют сознательность, переходят на удаленную работу", - пояснил он. Коновалов также добавил, что в этой связи сокращать количество маршрутов и отменять действующие не планируется.

По словам замруководителя комплекса информирования Московских центральных диаметров (МЦД) департамента транспорта Москвы Тимура Соцкого, в МЦД пассажиропоток из-за ситуации с коронавирусом снизился почти на 22%.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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