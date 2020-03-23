Отделение для больных с коронавирусной инфекцией открыли в московской больнице № 67

"Мы выделили и приспособили семь городских корпусов больниц для лечения конкретных больных [коронавирусом] и тех, кто находится под подозрением. И сегодня мы отдаем для этих целей самый новейший корпус на 50 тыс. кв. м - новейшая больница - перинатальный центр 67-й больницы, который мы временно отдаем в систему борьбы с коронавирусом", - сообщил мэр.

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл отделение для больных с коронавирусной инфекцией в городской клинической больнице № 67 имени Ворохобова. По его словам, это корпус стал в Москве одним из семи, приспособленных для лечения инфицированных коронавирусом.

По его словам, в ближайшее время при нарастании угрозы распространения коронавируса городские власти готовы приспособить для борьбы с инфекцией еще 10 корпусов больниц, не считая быстровозводимого инфекционного центра в Новой Москве.

Собянин подчеркнул, что по мере нарастания угрозы распространения коронавируса в Москве принимаются очень серьезные меры. "Сегодня было объявлено о моем решении о переводе на домашнее положение москвичей старше 65 лет и хроников. Это очень важная мера, потому что мы в первую очередь должны заботиться о них, оберегать их. Для них это наиболее опасная инфекция", - отметил мэр.

Он напомнил, что в Москве также начали работать девять городских лабораторий по исследованию на коронавирус. "В том числе на территории 67-й больницы находится лаборатория, которая способна тестировать на коронавирус", - сказал Собянин

Он поблагодарил врачей ГКБ № 67 за оперативную подготовку нового корпуса к приему пациентов с коронавирусом. "Действительно даже за 10 дней при помощи всех городских служб провести такую реорганизацию - это сложнейший процесс. Коллектив с этим справился", - сказал Собянин.

Медицинская мобилизация

По информации пресс-службы мэра и правительства Москвы, в настоящее время для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернуты отделения в ГКБ № 40 (Коммунарка), ИКБ № 1, ИКБ № 2, Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн, ДГКБ имени Башляевой, НИИ скорой помощи имени Склифосовского и в ГКБ № 67 имени Ворохобова. Во всех отделениях была проведена работа по адаптации помещений и обучению персонала.

На случай необходимости проводится подготовка к развертыванию госпиталей для лечения больных коронавирусом в 10 корпусах московских больниц. Также готовится перепрофилирование ряда многопрофильных стационаров. Для персонала перепрофилированных больниц введены надбавки к заработной плате в размере 70 тыс. рублей в месяц для врачей, 50 тыс. - для среднего медицинского персонала, 30 тыс. - для младшего медперсонал и других сотрудников.

Кроме того, в поселении Вороновское в Новой Москве вблизи деревни Голохвастово в кратчайшие сроки будет завершено строительство новой инфекционной больницы на 500 коек, включая 250 коек реанимации. В составе учреждения будут работать приемный блок, лаборатория, взрослое и детское отделения, операционные и, при необходимости, родильное отделение. Для инфекционного центра закуплено современное медицинское оборудование.

Помимо этого, в Москве создано 110 специализированных бригад скорой медицинской помощи для выезда к людям, побывавшим в странах со сложной эпидемиологической ситуацией, и тем, кто с ними контактировал. А на базе службы скорой помощи создан специализированный колл-центр инфекционной безопасности.

В настоящее время в городе имеется около 5 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких. Дополнительно в апреле будет зарезервировано еще более 400 аппаратов. В городские больницы и поликлиники дополнительно закуплено и поставлено медицинское оборудование: 77 аппаратов ИВЛ, 197 тепловизоров, 20 рентгеновских аппаратов, 200 мобильных систем обеззараживания помещений, три устройства вспомогательного кровообращения (ЭКМО), 704 облучателя-рецируклятора. Закупки оборудования будут продолжены и дальше.

Отделение для больных с коронавирусной инфекцией на 330 коек с реанимацией на 20 коек было открыто в секторе "А" будущего Перинатального центра ГКБ № 67, в котором недавно были завершены строительные работы. При необходимости мощности отделения могут быть увеличены до 500 коек.

О вирусе

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс. человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

В новость были внесены изменения (14:58 время мск) — добавлена информация по тексту.