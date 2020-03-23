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Все публичные слушания в Москве переводятся в электронный формат

Также в электронный формат переходят слушания по программе реновации

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Публичные слушания в Москве - как назначенные ранее по программе реновации, так и любые другие - будут проходить в формате электронных общественных обсуждений в связи с особой эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщила журналистам в понедельник председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Электронный формат ни в коей мере не ограничивает права граждан, участвующих в судьбе своих районов, а напротив, дает дополнительные возможности. В первую очередь, экономит время, которого порой нам всем не хватает, во-вторых, в сложившейся эпидемиологической обстановке, это вопрос безопасности. Электронный формат даст возможность всем жителям принять участие в обсуждении, не нарушая карантин", - сказала Княжевская.

Как уточнили в пресс-службе Москомартектуры, в существующих условиях обсуждение городских проектов возможно только в электронном формате. При этом все предложения и замечания граждан относительно проектов будут переданы архитекторам и разработчикам, и рассмотрены ими ровно также, как это происходило ранее в рамках очных публичных слушаний. Все процедуры общественных обсуждений по проектам планировки территорий пройдут на портале "Активный гражданин", в том числе, онлайн будут представлены экспозиции по проектам.

"Платформа для проведения общественных обсуждений полностью готова к большому наплыву посетителей. На прошлой неделе состоялся ее запуск, и мы уже можем говорить о корректной работе системы. <...> Система надежна: для авторизации предусмотрена многоступенчатая верификация пользователя, а электронный протокол невозможно подделать или потерять", - сообщил руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко, отвечающий за развитие проекта "Активный гражданин".

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, запрещающий проводить в столице спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия, в случае если число их участников превышает 50 человек.

В новость были внесены изменения (15:07 мск) — добавлены подробности по тексту.

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