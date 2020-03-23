Москвичи выберут концепцию реставрации Дворца пионеров на портале "Активный гражданин"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Голосование за концепцию реконструкции Московского дворца пионеров стартовало на портале "Активный гражданин". Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В проекте "Активный гражданин" стартовало новое голосование. Горожане выбирают концепцию Московского дворца пионеров. Сегодня это крупнейшее учреждение дополнительного образования в России. С 1960-х годов в Московском дворце пионеров не проводились реставрационные работы, а из-за многочисленных перепланировок авторская концепция здания была утрачена", - говорится в публикации.

Там уточняется, что участники голосования могут выбрать один из трех проектов благоустройства. Первый предполагает обращение к замыслу архитекторов и реставрацию всех корпусов и прилегающей территории в первоначальном виде. Второй проект предусматривает бережную реставрацию только основного здания с сохранением авторской идеи. Остальные объекты, в том числе спортивные, трогать не будут. Согласно третьему варианту, реконструкция и ремонт коснутся всех зданий архитектурного комплекса.

"Кроме того, на прилегающей территории дополнительно построят новые современные корпуса. При этом авторская идея не всегда будет неукоснительно соблюдаться. После реставрации Московский дворец пионеров станет современным, безопасным и функциональным", - отмечается на сайте.

О Дворце пионеров

Образовательный комплекс Московского дворца пионеров состоит из 10 корпусов. На территории располагаются концертный, выставочный, театральный и спортивные залы, стадион, бассейн, помещения для занятий танцами и вокалом, зимний сад, оранжерея, живой уголок, игротека, планетарий, обсерватория и др. Один из корпусов - административный, еще один разрушен и не эксплуатируется. В кружках и секциях занимаются более 40 тыс. детей, действует около 1,2 тыс. обучающих программ.

Решение о строительстве Московского дворца пионеров было принято Центральным советом Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина в 1958 году. Проект сооружения представлял собой несколько павильонов, асимметрично отходящих от общей галереи, а также стадиона, расположенного на прилегающей территории. Фасады зданий украсили рельефами и панно на тему покорения стихий человеком, а интерьеры - росписью. На площади установили 55-метровый флагшток и разбили газон с сетью дорожек из белого камня. В 2002 году Московский дворец пионеров и прилегающую к нему территорию признали объектом культурного наследия, который охраняется государством.

Проект "Активный гражданин" появился в 2014 году, на сегодняшний день к нему присоединились более 2,8 млн человек. Москвичи высказываются по поводу того, какие улицы и дворы нужно благоустроить, голосуют за мероприятия для фестивалей и праздников и предлагают собственные идеи по развитию города. С момента запуска проекта жители столицы приняли участие более чем в 4 тыс. голосований.