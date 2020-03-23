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Музей космонавтики на ВДНХ просит горожан выбрать музыку для экспонатов на время карантина

Любой желающий может принять участие в составлении музыкальных плейлистов на страницах сообщества музея ВКонтакте или Facebook

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Музей космонавтики на ВДНХ, один из самых посещаемых музеев Москвы, не привык к тишине, которая установилась в его залах из-за карантина, связанного с коронавирусом. Чтобы вернуть привычную "живую" атмосферу, сотрудники музея приглашают всех желающих принять участие в составлении плейлистов, чтобы утром каждого дня включать для себя и экспонатов музея специально выбранную музыку, сообщила в понедельник пресс-служба.

"Принять участие в составлении музыкальных плейлистов может любой желающий: для этого нужно написать на страницах сообщества музея ВКонтакте или Facebook, какая музыка могла бы звучать у того или иного космического артефакта. Для некоторых экспонатов уже звучат песни Майи Кристалинской, Гелены Великановой и The Beatles", - говорится в сообщении.

Выбор песен не случаен - традиция подбадривать друг друга музыкой во время космических экспедиций появилась практически с самым началом пилотируемой космонавтики. Так, Юрию Гагарину перед самым стартом по его просьбе включили в наушники советские шлягеры, а инженеры НАСА передавали своим астронавтам по спутниковой связи песни из популярных мюзиклов. По словам самих героев космоса, любимые песни, звучащие на орбите по утрам, повышают на борту чувство товарищества и взаимовыручки, отмечает пресс-служба.

Музей космонавтики входит в тройку самых посещаемых музеев, которые находятся в ведомстве департамента культуры города Москвы. Современная экспозиция музея состоит из восьми выставочных залов. Коллекция музея насчитывает более 99 тыс. единиц хранения: образцы ракетно-космической техники, вещественные реликвии, документы, филателию, нумизматику, предметы декоративно-прикладного искусства, коллекции живописи и графики. Также на сайте музея можно увидеть подлинные спускаемые аппараты космического корабля "Союз", макет Первого искусственного спутника Земли, оригинальный пульт управления Луноходом, полноразмерный макет базового блока станции "Мир" и другие экспонаты.

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