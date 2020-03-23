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Предложения по изменениям в конституции

Около 604 млн рублей выделили на проведение голосования о поправке к конституции в Москве

Порядка 90% средств предусмотрено на оплату труда членов столичных избирательных комиссий

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Московской городской избирательной комиссии на проведение общероссийского голосования о поправке к Конституции РФ в Москве из федерального бюджета выделено порядка 604 млн рублей. Об этом сообщил в понедельник на заседании комиссии председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

"Принято решение о распределении средств федерального бюджета, выделенных Мосгоризбиркому на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ <...> Московской городской избирательной комиссии на проведение голосования в Москве из федерального бюджета выделено порядка 604 млн рублей", - сказал Ермолов.

Он добавил, что порядка 90% данных средств предусмотрено на оплату труда членов столичных избирательных комиссий. Также за счет данных средств финансируется установка комплексов обработки избирательных бюллетеней, закупка флеш-накопителей и т. д.

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РоссияПредложения по изменениям в конституции
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Предложения по изменениям в конституции
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