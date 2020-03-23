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Проект православного храма номинирован на архитектурную премию Москвы

Всего жюри выбрало 40 номинантов в пяти номинациях

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Проект православного храма священномученика Игнатия Богоносца на Верейской улице был выдвинут на премию города Москвы в области архитектуры и градостроительства, сообщается на сайте премии в понедельник.

"Жюри отобрало 40 номинантов в пяти номинациях: "Лучшее архитектурно-градостроительное решение спортивных и зрелищных объектов", "Лучшее архитектурно-градостроительное решение объектов коммерческого назначения", куда вошли проекты, реализуемые с инвестиционными целями, "Лучшее архитектурно-градостроительное решение объектов образования, медицины, религиозного назначения и городского управления", "Лучшее архитектурно-градостроительное решение жилого дома стандарт-класса", и впервые в рамках премии выделена номинация "Лучшее архитектурно-градостроительное решение объектов транспортного назначения", - написано на сайте премии. Проект храма Игнатия Богоносца был отобран в номинации "Лучшее архитектурно-градостроительное решение объектов образования, медицины, религиозного назначения и городского управления".

Храм священномученика Игнатия Богоносца в Можайском районе столицы, заказчиком которого, согласно сайту премии, является Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви, сможет вместить 500 человек. Одна из его стен будет выполнена из стекла, для того, чтобы прихожанам был виден пейзаж за храмом. В июле 2019 года Москомархитектура одобрила проект его строительства, разработанный архитектурными бюро "Архитекторы А.Р.Е.А.Л." и Archpoint. В этом же году проект стал победителем международного конкурса религиозной архитектуры Faith & Form Awards, учрежденного одноименным журналом и Американским институтом архитекторов в США в 1978 году.

Руководитель Archpoint Валерий Лизунов назвал выдвижение храма на Архитектурную премию Москвы маленькой победой российской архитектуры. "Это устоявшееся мнение, что у нас должна быть храмовая архитектура обязательно образцом какой-то древнерусской архитектуры, и оттуда все абсолютно скопировано и трансформировано, намешано разных веков. Здесь первый, наверное, такой храм со стороны патриархии и архитектурного сообщества высоко оценили. По-моему, это наша маленькая победа", - сказал он ТАСС в понедельник.

Премия города Москвы в области архитектуры и градостроительства учреждена в 2017 году при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина. К рассмотрению принимаются проекты, получившие свидетельства об архитектурно-градостроительном решении (АГР), выданные и утвержденные за прошедший год. Проекты-победители, которые определяет экспертное жюри под руководством главного архитектора города Москвы Сергея Кузнецова, получают до 5 премий в размере 1 млн рублей каждая. До 2017 года Москомархитектура в течение пяти лет отмечала лучшие проекты в рамках "Премии Архсовета Москвы", которая после реорганизации 2017 года стала премией города Москвы в области архитектуры и градостроительства.

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