В Москве усилили меры поддержки бездомных из-за нового коронавируса

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Социальные меры поддержки бездомных усилены в Москве в связи с ситуацией с коронавирусом нового типа. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной зашиты населения.

"На улицы города продолжает выезжать мобильная служба "Социальный патруль", а сотрудники центра социальной адаптации по-прежнему предлагают людям помощь в обогреве, питании, социализации, проводят разъяснительные беседы и оказывают первую доврачебную помощь", - уточнили в пресс-службе.

В центре социальной адаптации им. Е.П. Глинки и его филиалах бездомные, как и раньше, получают социальные услуги в срочной и полустационарной форме. Срочные социальные услуги - это обогрев, душ и дезинфекционная обработка, предоставление чистых вещей и места для ночлега. Услуги в полустационарной форме включают составление программ реабилитации и дальнейшее жизнеустройство бездомного гражданина.

"В центре и его филиалах всегда есть свободные места. Сейчас сотрудники центра особенно внимательно следят за состоянием здоровья своих подопечных и проявлением у них любой симптоматики заболеваний. Кроме ежедневного измерения температуры в центре социальной адаптации и его филиалах организован ежедневный медосмотр находящихся там людей, производится обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных облучателей закрытого типа и ежедневная дезинфицирующая уборка", - пояснили в пресс-службе.

Также нуждающимся выдаются кожные антисептики для обработки рук.

В приемном отделении Центра социальной адаптации, пунктах оказания срочной социальной помощи и в мобильных пунктах, расположенных на привокзальных площадях, у бездомных граждан, которые обратились за помощью, измеряется температура. Если есть необходимость, то сотрудники незамедлительно вызывают скорую помощь, которая может госпитализировать бездомного вне зависимости от того, есть ли у него документы или нет.