МЦД призвали пассажиров отказаться от необязательных поездок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее рекомендовала соблюдать дистанцию не менее метра в общественных местах.

"Призываем пассажиров отказаться от необязательных поездок на общественном транспорте, вместе мы сможет победить вирус", - говорится в сообщении.

Как уточнили в МЦД, интервалы поездов на диаметрах оставлены без изменений, что при сократившимся пассажиропотоке сделает поездки безопасными.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек вылечились и выписаны из больниц. По состоянию на 23 марта в Москве выявлены 262 случая инфицирования, в Московской области - 35. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.