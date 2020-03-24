Столичные музеи объединили в онлайн-проект "Москвастобой"

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Комитет по туризму города Москвы вместе с музеями, культурными площадками столицы запускает специальный онлайн-проект "Москвастобой", который дает возможность посетить экспозиции ведущих столичных музеев онлайн вне зависимости от внешних обстоятельств, места и времени. Об этом во вторник ТАСС в Мостуризме.

"Зрители могут "побывать" на экскурсиях от Третьяковской галереи, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Музея русского импрессионизма, музея современного искусства "Гараж", Московского музея современного искусства, Еврейского музея и центра толерантности, центра "Космонавтика и авиация" и центра "Слово" на ВДНХ, Московского зоопарка, Московского планетария, музея-заповедника "Царицыно" и других, а также изучить образовательную программу Московской биеннале современного искусства", - сообщили в пресс-службе. К проекту также присоединятся Государственный Дарвиновский музей, Государственный исторический музей, Музей Москвы и многие другие.

Проект "Москвастобой" призван сделать столичные музеи, культурные и образовательные площадки доступнее и предоставить любому человеку шанс насладиться самыми значимыми проектами и интересными историями, посетить необычные места Москвы и уникальные экскурсии онлайн из любой точки мира.

Благодаря проекту зрители могут увидеть как постоянные, так и временные и тематические экспозиции, а также "прогуляться" с представителями музеев и экспертами по специально подготовленным тематическим маршрутам. Видеозаписи экскурсий по экспозициям музеев и галерей все желающие могут посмотреть на сайте проекта.

Например, Новая Третьяковка предлагает зрителям совершить путешествие в мир русских сказок и встретиться с их персонажами на онлайн-экскурсии по выставке "Русская сказка. От Васнецова до сих пор". Помимо этого, специально для проекта были записаны две моноэкскурсии по одним из самых знаковых картин XX века - "Черный квадрат" Казимира Малевича и "Композиция VII" Василия Кандинского.

В разделе музея современного искусства "Гараж" можно посмотреть онлайн-экскурсию по выставке "Секретики: копание в советском андерграунде. 1966-1985", которая рассказывает о разных формах неофициального искусства и повседневной жизни в СССР. Здесь же можно изучить и другие онлайн-проекты, опубликованные музеем.