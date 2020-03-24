В маникюрном салоне в Москве задержали женщину, нарушившую режим карантина

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве женщину, которая нарушила режим карантина в связи с коронавирусом, посетив маникюрный салон. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне в Пресненском районе в одном из маникюрных салонов задержана женщина, которая, нарушив карантин по коронавирусу, вышла из дома. Она сама рассказала сотрудникам салона, что в начале марта приехала из Италии, а в настоящее время находится на карантине, но тест на инфекцию показал отрицательный результат. Сотрудники салона сразу вызвали полицейских", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на место инцидента также прибыли врачи, которые провели повторное тестирование. Оно также показало отрицательный результат.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в центральной части Китая, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов.

В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек вылечились и выписаны из больниц.