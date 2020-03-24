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Власти Москвы не рассматривают полное закрытие ресторанов и торговых центров

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк отметил, что рекомендовано закрыть только определенные зоны в ТЦ: игровые площадки, фитнес-клубы, некоторые кинотеатры
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Столичные власти не планируют полностью закрывать заведения общественного питания, торговые центры и киоски в Москве. Об этом сообщил ТАСС во вторник руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

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Ранее СМИ сообщили, что столичные рестораны ожидают рекомендаций к закрытию из-за сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

"Возможное полное закрытие ресторанов, кафе, столовых и других заведений общественного питания в Москве пока не обсуждается. Рекомендовано закрыть определенные зоны в торговых центрах: игровые площадки, фитнес-клубы, некоторые кинотеатры", - сказал Немерюк.

Он уточнил, что столичные власти не планируют рекомендовать торговым центрам и киоскерам в целом приостановить работу.

В новость были внесены изменения (13:23 мск) — добавлены подробности по тексту.

 

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