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Со склада на юге Москвы похитили 46 коробок с медицинскими масками

Сумма материального ущерба устанавливается

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Почти 50 коробок с медицинскими масками похитили неизвестные со склада на юге Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Поступил материал проверки по заявлению от замдиректора одной из фирм о том, что с 18 на 19 марта неизвестные, повредив замки контейнера, который был арендован во Втором Нагатинском проезде, похитили 46 коробок с медицинскими масками и скрылись", - сказал собеседник агентства.

Сумма материального ущерба устанавливается. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Россия
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