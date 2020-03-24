Количество мест в больницах, специализирующихся на коронавирусе, будет увеличено

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Москва планирует в ближайшее время увеличить количество мест в больницах, которые будут специализироваться на коронавирусе, доложил президенту РФ Владимиру Путину столичный мэр Сергей Собянин.

На совещании по вопросам здравоохранения Собянин сообщил, что на данный момент больше всего заразившихся коронавирусом и находящихся на обследовании находятся в больнице в Коммунарке, которая рассчитана на 500 коек. "Часть из них не больные, но с подозрением [на наличие коронавируса] или близко общались с заболевшими", - отметил мэр. Он уточнил, что на данный момент в Москве "восемь больных [находятся в состоянии] средней тяжести, из них два с высокой степени тяжести". Собянин добавил, что из этих двух больных один находится в больнице в Коммунарке, второй - в другом стационаре, при их лечении используются аппараты искусственного дыхания.

Столичный градоначальник подчеркнул, что московские власти увеличивают количество больничных мест, специализирующихся на коронавирусе. Так, по его словам, под эти нужды временно передается новый перинатальный центр, семь больничных корпусов. "Сейчас закрываем большую больницу на 1300 коек", - заявил Собянин. "Мы за 3-4 недели нарастим до 5 тысяч коек, которые будут специализироваться на коронавирусе", - сказал он. Собянин заверил, что при необходимости планируется и дальнейшее увеличение количества таких больничных мест.

"Такую же работу надо проделать по всем субъектам [Федерации]", - указал мэр Москвы, который также возглавляет рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом.