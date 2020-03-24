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Памятник Михаилу Ульянову установят в московском парке "Михайловский сад"

Работы по проектированию, изготовлению и установке монумента выполнят за счет бюджета столицы

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову будет установлен в Москве. Об этом сообщается в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.

"Президиум правительства Москвы принял распоряжение, предусматривающее установку монумента народному артисту СССР Михаилу Александровичу Ульянову. Данное распоряжение принято по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина", - говорится в материалах.

Памятник установят в парке "Михайловский сад", который находится в районе Замоскворечье между улицами Бахрушина и Татарская, недалеко от театрального музея им. Бахрушина.

Работы по проектированию, изготовлению и установке монумента выполнят за счет бюджета Москвы, они должны быть завершены до конца 2022 года.

Михаил Ульянов (1927-2007) - выдающийся советский и российский актер, режиссер, педагог, общественный деятель. Народный артист СССР (1969), лауреат Ленинской премии (1966), Государственной премии СССР (1983), премии президента Российской Федерации (1999) и многих других наград. Среди наиболее известных киноролей - Георгий Жуков ("Освобождение" и еще порядка 20 военных фильмов), Егор Трубников ("Председатель"), Дмитрий Карамазов ("Братья Карамазовы"), генерал Григорий Чарнота ("Бег"), драматург Ким Есенин ("Тема"), Сергей Абрикосов ("Частная жизнь"), Иван Афонин ("Ворошиловский стрелок"), вор в законе "Отец" ("Антикиллер").

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