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Цифровое деловое пространство в Москве перешло на удаленный режим работы

Прямые трансляции лекций, дискуссий и мастер-классов будут проводиться с 25 марта

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Цифровое деловое пространство (ЦДП) в Москве временно прекращает проводить мероприятия в стенах своего учреждения и переходит на удаленный режим работы. Все мероприятия, запланированные с марта по май, переведены в цифровой формат, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учреждения.

"Цифровое деловое пространство запускает серию деловых и познавательных онлайн-событий. Прямые трансляции лекций, дискуссий и мастер-классов будут проводиться с 25 марта, - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Все желающие смогут задать вопросы спикерам и пообщаться с участниками в онлайн-режиме с помощью компьютера, планшета или смартфона. Для этого достаточно зарегистрироваться на мероприятие и перейти по ссылке, которая придет за два часа до его начала.

Первая лекция будет посвящена разбору бизнес-моделей стартапов в сфере искусства. Она пройдет 25 марта с 13:00 до 15:00. Докладчиком выступит Анна Швец - независимый куратор и продюсер международных культурных проектов.

Также 26 марта с 19:00 до 20:30 проведут мастер-класс "Дизайн цифровых сервисов в кризис". Креативный директор одного из крупных агентств интернет-маркетинга столицы Григорий Коченов расскажет слушателям об удаленном взаимодействии сотрудников и клиентов и о том, на что стоит обратить внимание при автоматизации бизнеса. Кроме того, докладчик уделит внимание психологии интерфейсов, метрикам дизайна, сценариям и тестам при разработке веб-сервисов.

Цифровое деловое пространство предоставляет услуги по сопровождению мероприятий различного уровня сложности: от небольших лекций и семинаров до масштабных конференций и форумов.

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