Центр оказания помощи пожилым и инвалидам появится на севере Москвы

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Власти Москвы планируют построить геронтологический центр для помощи пенсионерам и инвалидам. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

"24 марта 2020 года президиум правительства Москвы принял распоряжения о присвоении статуса инвестиционного приоритетного проекта города Москвы проекту создания геронтологического центра в районе Бескудниковский (САО) по адресу: Селигерская улица, д. 7", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на участке площадью 0,4 га планируется реконструировать существующие капитальные объекты для размещения геронтологического центра площадью 3,6 тыс. кв. м. Мощность учреждения составит 90 мест, здесь смогут проживать пожилые люди и инвалиды. Инвестиции в проект составят 310 млн рублей, инвестор - ООО "Сениор Групп Малаховка", добавили в мэрии.

Кроме того, был одобрен проект реконструкции производственно-испытательного корпуса Московского прожекторного завода на востоке Москвы. После реконструкции завод будет производить электротехническое оборудование малой и средней мощности - трансформаторы, автономные источники электропитания, гидравлическое оборудование.

Также власти города одобрили проект создания технопарка "Перерва" в районе Марьино на участке площадью 2,1 га. В технопарке смогут работать компании, специализирующиеся в сфере обрабатывающей промышленности, научных исследований и разработок, технических испытаний, исследований, анализа и сертификации, информации и связи.