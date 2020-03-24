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Движение по серой линии московского метро восстановлено после сбоя

Ранее на станции "Петровско-Разумовская" одному из машинистов пришлось применить экстренное торможение из-за пассажира на пути

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Движение поездов по Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена восстановлено после сбоя из-за падения человека на пути. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе столичной подземки.

"Движение поездов по Серпуховско-Тимирязевской линии введено в график", - сказал собеседник агентства.

Также в пресс-службе уточнили, что ранее на станции "Петровско-Разумовская" одному из машинистов пришлось применить экстренное торможение из-за пассажира, которой спускался на путь. Он был оперативно поднят на платформу.

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Россия
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