Движение по серой линии московского метро восстановлено после сбоя

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Движение поездов по Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена восстановлено после сбоя из-за падения человека на пути. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе столичной подземки.

"Движение поездов по Серпуховско-Тимирязевской линии введено в график", - сказал собеседник агентства.

Также в пресс-службе уточнили, что ранее на станции "Петровско-Разумовская" одному из машинистов пришлось применить экстренное торможение из-за пассажира, которой спускался на путь. Он был оперативно поднят на платформу.