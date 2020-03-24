Расписание электричек Ярославского направления изменится 25-26 марта

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Расписание некоторых пригородных поездов Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 25-26 марта из-за плановых ремонтно-путевых работ на участке Мытищи - Подлипки Дачные. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Московской железной дороги.

"С 25 по 26 марта изменится расписание некоторых пригородных поездов Ярославского направления Московской железной дороги. Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами на участке Мытищи - Подлипки Дачные. На время работ движение поездов будет организовано по соседним путям. Технологическое окно назначено преимущественно на ночное время - с 20:40 до 04:40, чтобы сохранить привычное расписание и количество пригородных поездов в часы пик", - говорится в сообщении.

Пресс-служба также отмечает, что у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, несколько электричек выведут из расписания. МЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах, остановочных пунктах, официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".