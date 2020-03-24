{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Информация о "минировании" медицинских учреждений в Московском регионе не подтвердилась

Взрывоопасных предметов не обнаружено

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Специалисты проверили медицинские учреждения в Москве, в которые во вторник поступили сообщения о "минировании", и не нашли взрывоопасных предметов. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Ранее неизвестный сообщил об угрозах взрыва в 20 медицинских учреждениях в столице, в частности, в Боткинской больнице, НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей, медцентре "Нова Клиник", Центральной клинической больнице РАН и многопрофильном медицинском учреждении "Лечебный центр на улице Тимура Фрунзе". Кроме того, поступили сообщения об угрозе взрыва в Подмосковье - в Центральной районной больнице в Балашихе, детской поликлинике в Наро-Фоминске, больнице №119 в Химках.

"В настоящее время проверка объектов завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества не обнаружены. Информация о минировании оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу
В частности, речь шла о том, что в кратчайшие сроки регионы должны значительно увеличить объемы проведения тестирования на коронавирусную инфекцию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС