Информация о "минировании" медицинских учреждений в Московском регионе не подтвердилась

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Специалисты проверили медицинские учреждения в Москве, в которые во вторник поступили сообщения о "минировании", и не нашли взрывоопасных предметов. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Ранее неизвестный сообщил об угрозах взрыва в 20 медицинских учреждениях в столице, в частности, в Боткинской больнице, НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей, медцентре "Нова Клиник", Центральной клинической больнице РАН и многопрофильном медицинском учреждении "Лечебный центр на улице Тимура Фрунзе". Кроме того, поступили сообщения об угрозе взрыва в Подмосковье - в Центральной районной больнице в Балашихе, детской поликлинике в Наро-Фоминске, больнице №119 в Химках.

"В настоящее время проверка объектов завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества не обнаружены. Информация о минировании оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.