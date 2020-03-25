Условия содержания пациентов проверят в московской больнице имени Е. О. Мухина

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Проверку условий содержания пациентов проведут в Городской клинической больнице имени Е. О. Мухина в Москве, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

"По сообщениям о том, что условия в больнице не соответствуют необходимым нормам, в настоящий момент проводится проверка. <...> В больницу им. Мухина пациент поступил с диагнозом "пневмония", однако причиной смерти стала недостаточность внутренних органов на фоне нескольких заболеваний - пневмония не была среди них ведущим. Результат анализа на новую коронавирусную инфекцию - отрицательный", - сказали в пресс-службе.

Ранее "Открытые медиа" писали, что 45-летний больной пневмонией умер в московской больнице, где лежат пациенты с подозрением на коронавирус. В публикации утверждалось, что "в больнице курят, плохо кормят, страдающих от пневмонии лечат кардиологи, а медицинское учреждение пациенты сравнивают с ночлежкой".

В департаменте здравоохранения подчеркнули, что мужчине была оказана вся необходимая помощь. "Лечащий врач регулярно проводил осмотры больного, результаты которых зафиксированы в его медицинской карте. Лечение пациентов осуществлялось под контролем главного внештатного пульмонолога Москвы А. С. Белевского и заведующего отделением пульмонологии во взаимодействии с мультидисциплинарной бригадой в составе эпидемиологов, инфекционистов из других многопрофильных стационаров Москвы", - указали в пресс-службе. Кроме того, там отметили, что врач-кардиолог, который наблюдал за ходом болезни пациента, обладает достаточным уровнем квалификации для лечения пневмонии.

Также департамент напомнил, что сейчас в Москве всех пациентов с пневмонией проверяют на коронавирус.