Резидент "Сколково" поможет людям с нарушениями слуха учиться и работать удаленно

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Компания-резидент "Сколково", создающая технологические решения для социализации людей с нарушениями слуха и зрения, оснастила свою разработку на базе искусственного интеллекта функцией дистанционного общения. Теперь пользователи этого устройства могут учиться и работать удаленно, что особенно актуально в условиях пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба фонда "Сколково".

"Разработка компании "Лаборатория Сенсор-Тех" - устройство распознавания речи "Чарли" на базе искусственного интеллекта - получило функцию дистанционного общения. Теперь люди с нарушением слуха могут учиться и работать дистанционно, что сделает их жизнь более комфортной в условиях пандемии коронавируса. Например, преподаватель в институте может положить "Чарли" рядом с собой во время лекции, а студенты, подключившись к программе по специальной ссылке, будут читать расшифрованную речь лектора дома на экране смартфона или компьютера в режиме реального времени. Точно так же можно проводить любые образовательные мероприятия или выступления, необходим лишь доступ к интернету", - говорится в сообщении.

"Сейчас, когда очень многие переходят на режим удаленной работы и учебы, крайне важно поддержать людей с инвалидностью. Поэтому мы в срочном порядке сделали новую функцию для "Чарли", - приводит пресс-служба слова директора компании Дениса Кулешова, который также преподает в МГТУ имени Баумана. - Все мои студенты переведены на удаленное обучение, в инклюзивных группах очень много глухих ребят. Надеюсь, они оценят новинку".

Устройство "Чарли" воспроизводит на экране расшифрованную речь в режиме онлайн, и неслышащий человек может просто прочитать то, что ему говорят, без помощи третьих лиц. "Чарли" уже применяется в Центре занятости населения Москвы "Моя работа", пилотный проект тестирования разработки запущен в МФЦ Перми. Планируется, что после тестов устройство будет установлено в специальных окнах для обслуживания людей с инвалидностью.

Компания "Лаборатория Сенсор-Тех" основана в 2016 году при поддержке фонда поддержки слепоглухих "Со-единение", она разрабатывает технологические решения для социализации людей с нарушениями слуха и зрения. Помимо устройства "Чарли", компании принадлежат, в частности, такие разработки, как офтальмологический симулятор виртуальной реальности, имитирующий нарушения зрения, и приложение "Определитель купюр" для незрячих. В 2017 году "Сенсор-Тех" участвовала в проведении первых в России операций по установке бионического импланта людям с нарушенным зрением, а спустя два года стала резидентом фонда "Сколково".