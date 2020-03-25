Заявки на участие в конкурсе "Новатор Москвы" можно подать онлайн

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Прием заявок от разработчиков и представителей инновационного бизнеса на участие в конкурсе на премию мэра столицы "Новаторы Москвы" осуществляется в режиме онлайн. Как сообщается в среду на сайте мэра и правительства столицы, желающие могут подать заявки до 31 марта.

"Премию мэра Москвы получат авторы лучших инновационных проектов. Победителям вручат от 500 тысяч до 1,5 млн рублей. Размер поощрительных призов составит от 100 до 200 тыс. рублей", - пояснил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Отмечается, что в номинации "Проект будущего" могут участвовать только те проекты, у которых имеется документ, подтверждающий исключительное право или авторство участников конкурса. Стартапы, в которых представлена модель организации бизнеса или коммерциализации и содержится анализ рынка, могут быть представлены в номинации "Меняющие реальность". Коллективы с проектами, реализация которых неоднократно принесла выручку, будут бороться за премию в номинации "Лидеры инноваций".

"В каждой номинации есть пять направлений, таких как "Медицина и фармацевтика", "Искусственный интеллект и ИТ-технологии", "Транспорт", "Городская среда" и "Энергетика", - отмечается в сообщении мэрии.

Постановление об учреждении премии "Новаторы Москвы" было принято в августе 2019 года. Премии предназначены для поощрения изобретателей, авторов инновационных проектов, которые разрабатывают и внедряют новейшие технологии в жизнь города.