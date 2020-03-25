{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новый краудсорсинг проект об электронных услугах и сервисах запустят в Москве

Участники смогут предложить свой список электронных сервисов, которые, на их взгляд, должны появиться в городе

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Краудсорсинг проект, посвященный электронным услугам и сервисам, будет запущен в Москве 30 марта. Участники смогут обсудить, как усовершенствовать услуги в указанных областях, а также предложить свой список электронных сервисов, которые, на их взгляд, должны появиться в городе, сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"Это первый в Москве столь масштабный краудсорсинг-проект. Он будет проводиться в течение года и затронет ряд важнейших городских сфер. Первые две - культура и предпринимательство. Ждем ваших идей, как улучшить городские онлайн-сервисы и услуги. Каждый день ими пользуется огромное количество людей. Для примера: на портале mos.ru зарегистрировано больше девяти миллионов личных кабинетов физических лиц и почти 50 тыс. кабинетов юрлиц", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Сегодня на mos.ru доступно более 360 электронных услуг и сервисов, которые упрощают взаимодействие жителей города с разными органами власти. Всего через порталы mos.ru и pgu.mos.ru за восемь лет было оказано свыше 1,5 млрд услуг.

"Город постоянно модернизирует и создает новые электронные услуги и сервисы. В рамках 23-го краудсорсинг-проекта мы узнаем у москвичей, какими они хотят видеть электронные услуги в разных областях жизнедеятельности города. Надеемся на поддержку и заинтересованность горожан", - приводятся в сообщении слова руководителя "Новые технологии управления" Александра Пищелко.

Идеи участников краудсорсинг-проекта, получившие наибольшую поддержку, будут реализованы. Также у всех участников будет возможность обсудить любую интересующую их сферу электронных услуг.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
"Мосводоканал" подал иск к театру "Сатирикон" о взыскании 18,7 млн рублей
Также на рассмотрении суда находится иск Росимущества к театру на 287 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС