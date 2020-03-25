Новый краудсорсинг проект об электронных услугах и сервисах запустят в Москве

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Краудсорсинг проект, посвященный электронным услугам и сервисам, будет запущен в Москве 30 марта. Участники смогут обсудить, как усовершенствовать услуги в указанных областях, а также предложить свой список электронных сервисов, которые, на их взгляд, должны появиться в городе, сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"Это первый в Москве столь масштабный краудсорсинг-проект. Он будет проводиться в течение года и затронет ряд важнейших городских сфер. Первые две - культура и предпринимательство. Ждем ваших идей, как улучшить городские онлайн-сервисы и услуги. Каждый день ими пользуется огромное количество людей. Для примера: на портале mos.ru зарегистрировано больше девяти миллионов личных кабинетов физических лиц и почти 50 тыс. кабинетов юрлиц", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Сегодня на mos.ru доступно более 360 электронных услуг и сервисов, которые упрощают взаимодействие жителей города с разными органами власти. Всего через порталы mos.ru и pgu.mos.ru за восемь лет было оказано свыше 1,5 млрд услуг.

"Город постоянно модернизирует и создает новые электронные услуги и сервисы. В рамках 23-го краудсорсинг-проекта мы узнаем у москвичей, какими они хотят видеть электронные услуги в разных областях жизнедеятельности города. Надеемся на поддержку и заинтересованность горожан", - приводятся в сообщении слова руководителя "Новые технологии управления" Александра Пищелко.

Идеи участников краудсорсинг-проекта, получившие наибольшую поддержку, будут реализованы. Также у всех участников будет возможность обсудить любую интересующую их сферу электронных услуг.