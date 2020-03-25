Гематологический корпус Боткинской больницы открылся в Москве после ремонта

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Обновленный гематологический корпус городской клинической больницы имени Боткина в Москве принял первых пациентов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Гематологический корпус №1 городской клинической больницы имени Боткина открыли после ремонта. Корпус уже принял первых пациентов. Здесь круглосуточно работают 120 гематологических коек и установлено 1,1 тыс. единиц самого современного медицинского оборудования. Новый корпус стал основной клинической базой Московского городского гематологического центра", - говорится в сообщении.

Как отметил главный врач больницы Алексей Шабунин, чьи слова приводятся в материале, в новом центре смогут получать лечение многие пациенты с гематологическими новообразованиями. После ремонта корпус увеличил пропускную способность в 1,5 раза, в год здесь смогут проходить лечение около 6 тыс. пациентов. Его особенность заключается в том, что в нем сосредоточен полный цикл помощи больным с онкологическими гематологическими заболеваниями - от точной и быстрой диагностики до сложнейших операций по пересадке костного мозга.

Новое оборудование экспертного класса позволит поставить диагноз быстро и точно. Комплекс современных эндоскопических методов диагностики, аппаратов УЗИ и КТ выявит причины большинства инфекционных осложнений на месте, без транспортировки пациента в другие корпуса больницы. А современные аппараты криобанка позволят на месте проводить сбор и подсчет стволовых кроветворных клеток и хранить их в течение многих лет.

"В реанимации установлено оборудование для экстракорпоральной мембранной оксигенации, а также аппараты "искусственная печень" и "искусственная почка". Благодаря им можно будет протезировать функции внутренних органов в самых тяжелых случаях. Пациенты размещаются в одно-, двух- и трехместных палатах с санузлами, душевыми, телевизорами и холодильниками. Также есть одноместные боксы отделения трансплантации с особым режимом очистки воздуха и HEPA-фильтрами", - перечисляется в материале.

Помимо стационарного лечения, ежегодно врачи Боткинской больницы оказывают помощь более чем 27 тыс. амбулаторных пациентов с заболеваниями крови, в том числе с такими тяжелыми диагнозами, как острые лейкозы, злокачественные лимфомы и множественные миеломы. В 2019 году на базе Боткинской больницы открыли городской офтальмологический центр на 146 коек. Он включает четыре стационарных офтальмологических отделения, в том числе уникальное отделение офтальмоонкологии, в котором лечат внутриглазные опухоли и опухоли век, отделения по лечению глаукомы, дистрофии сетчатки и других заболеваний глаз.

О больнице

Программу развития Боткинской больницы приняли в 2019 году. Первый этап завершится в этом году, в него входит ремонт четырех корпусов: офтальмологического, патологоанатомического, нефрологического и гематологического.

В рамках перехода на новый стандарт онкологической помощи в столице создадут шесть многопрофильных онкологических центров с полным спектром клинических возможностей, включая диагностику, хирургическое лечение, лекарственную терапию, диспансерное наблюдение. Одним из шести центров будет Боткинская больница.