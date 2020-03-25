В московском метро продезинфицировали 150 км тоннелей за неделю

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Московский метрополитен продезинфицировал 150 км тоннелей за неделю с помощью промывочных машин. Об этом среду журналистам сообщил начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

По ночам, когда нет движения пассажирских поездов, специальные машины обрабатывают перегоны между станциями специальным дезинфицирующим раствором. Каждая движется со скоростью не быстрее 5 км/ч, чтобы обработка поверхностей была качественной. За неделю были обеззаражены 95 перегонов большинства линий, 18 тупиков и семь соединительных веток.

"Раньше мы использовали эти машины для промывки тоннелей. Теперь стали добавлять в цистерны дезинфицирующее средство. Каждую ночь в тоннелях Московского метрополитена распыляют более 90 тонн обеззараживающего состава, рекомендованного Роспотребнадзором. До конца месяца и в апреле будет проведена дезинфекция 600 км, а также 108 тупиков и 33 соединительных веток", - сказал Дощатов.

Применяемое средство предназначено также для использования в лечебно-профилактических организациях для обеззараживания, в том числе, хирургических и стоматологических инструментов.

Помимо тоннелей дезинфицируются вагоны и станции. Подвижной состав ежедневно проходит тщательную уборку и мойку, в том числе со специальными дезинфицирующими средствами. Такие средства способны убивать максимальное количество бактерий. Обработка поверхностей вагонов такими средствами не менее эффективна, чем кварцевание.