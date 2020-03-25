"Гемотест" запускает платное тестирование на коронавирус в Москве и Подмосковье

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Лаборатория "Гемотест" с 26 марта запускает платное тестирование на коронавирус в Москве и Подмосковье. Об этом говорится в сообщении компании.

"Лаборатория "Гемотест" приступает к выполнению тестов на коронавирус с 26 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Стоимость анализа составит 1 тыс. 490 рублей, а сумма на взятие биоматериала 410 рублей. Для заказа исследования пациенту необходимо будет предъявить паспорт. В первые дни запуска теста лаборатория "Гемотест" будет делать до 3 тыс. анализов в сутки. Срок исполнения исследования - до двух дней.

Сдать анализ на инфекцию COVID-19 можно в двух отделениях в Москве, а также в шести городах Подмосковья - Дзержинском, Подольске, Мытищах, Красногорске, Балашихе и Одинцово.

31 марта планируется запустить тестирование в Симферополе.

Лаборатория "Гемотест" - федеральная медицинская высокотехнологичная компания, ежедневно выполняющая десятки тысяч медицинских анализов для пациентов со всей России: от клинического анализа крови до выявления генетических патологий. Все исследования проводятся на собственной технологической базе, включающей пять многопрофильных лабораторий.